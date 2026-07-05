E’ morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento Paolo Ficarra, 46 anni, imprenditore di Porto Empedocle, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver cercato di evitare un bambino che avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, finendo contro un muro. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità empedoclina.

L’incidente era avvenuto due giorni prima del decesso. Dopo il violento impatto, il quarantaseienne era stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Agrigento, dove i medici lo avevano ricoverato in condizioni giudicate gravissime. Nonostante le cure prestate dal personale sanitario, il quadro clinico si è aggravato fino al decesso avvenuto nella tarda mattinata.

La dinamica dell’incidente resta affidata alla ricostruzione degli accertamenti. In base alle informazioni disponibili, Ficarra sarebbe riuscito a evitare l’impatto con il bambino comparso improvvisamente sulla strada, ma avrebbe perso il controllo della motocicletta, andando a schiantarsi contro un muro lungo il tratto di lungomare che collega Porto Empedocle a Realmonte.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dello stesso ospedale, mentre la città si prepara a dare l’ultimo saluto al quarantaseienne, conosciuto anche per la sua attività imprenditoriale.

Nel frattempo il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha annunciato che lunedì 6 luglio, in concomitanza con i funerali, sarà proclamato il lutto cittadino. In una nota il primo cittadino ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della comunità, definendo la scomparsa di Paolo Ficarra una tragedia che ha profondamente scosso il paese.

La proclamazione del lutto cittadino rappresenta un segno di vicinanza alla famiglia e di partecipazione collettiva al dolore per una vicenda che ha suscitato forte commozione nell’intera comunità locale. I funerali lunedì 6 luglio alle ore 16 nella chiesa Madre. Imprenditore nel settore delle onoranze funebri, Paolo Ficarra lascia la moglie e due figli.