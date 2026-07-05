A Ragusa il volontariato si prepara ad avere un nuovo punto di riferimento. Venerdì 3 luglio, a partire dalle 18.30, in via Aldo Moro 31, si svolgerà “Volontari in Festa”, iniziativa aperta alla cittadinanza che accompagnerà l’inaugurazione della nuova Casa del Volontariato, prevista alle 19.00. L’appuntamento riunirà associazioni e cittadini con l’obiettivo di favorire la conoscenza delle attività del Terzo Settore e creare nuove occasioni di partecipazione.

Il momento centrale della giornata sarà proprio l’apertura della Casa del Volontariato, una sede pensata come luogo di incontro per le organizzazioni impegnate nel sociale. Lo spazio nasce per ospitare attività condivise, favorire la collaborazione tra le diverse realtà associative e mettere a disposizione un ambiente dedicato alla progettazione di iniziative rivolte alla comunità.

Accanto al taglio del nastro, il programma prevede un pomeriggio di animazione, momenti di confronto e occasioni per conoscere da vicino il lavoro svolto dalle associazioni che operano sul territorio ragusano. I cittadini potranno incontrare volontari e realtà locali, approfondire i progetti già attivi e ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione alle attività di volontariato.

Il Terzo Settore rappresenta una componente significativa della rete sociale cittadina, impegnata quotidianamente in interventi di sostegno alle persone, inclusione e promozione della partecipazione civica. La nuova sede punta a rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, offrendo uno spazio stabile dove sviluppare collaborazioni e iniziative comuni.

L’apertura della struttura si inserisce in un percorso volto a consolidare la presenza delle associazioni nel territorio e a favorire una maggiore integrazione tra cittadini, volontari e istituzioni. L’obiettivo è mettere a disposizione un luogo dedicato al confronto e alla costruzione di progetti condivisi, capace di sostenere nel tempo le attività delle numerose realtà associative presenti in città.

Per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato, l’iniziativa rappresenterà anche un’occasione per conoscere direttamente le organizzazioni locali, comprenderne gli ambiti di intervento e valutare possibili forme di coinvolgimento nelle attività rivolte alla comunità.