A Modica si è concluso l’anno educativo 2025/2026 dell’asilo nido comunale di via Muzio Scevola con una festa finale dedicata ai bambini e alle loro famiglie. L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo del percorso didattico svolto durante l’anno e, contestualmente, è stata l’occasione per l’amministrazione comunale di annunciare l’avvio delle iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027, che interesseranno anche due nuove strutture cittadine.

Protagonisti dell’evento sono stati i bambini, che hanno presentato installazioni, elaborati grafici e disegni realizzati nell’ambito di un progetto educativo dedicato al tema della bellezza attraverso l’arte. Durante l’anno i piccoli hanno conosciuto alcuni tra i più celebri artisti della storia dell’arte, reinterpretandone le opere secondo la propria sensibilità.

Tra gli autori scelti come riferimento figurano Jackson Pollock, Vincent Van Gogh, Claude Monet, René Magritte, Banksy, Vasilij Kandinskij, Giuseppe Arcimboldo, Hannah Höch, Pierre-Auguste Renoir, Pablo Picasso ed Edvard Munch. I lavori esposti hanno raccontato il percorso creativo affrontato dai bambini, che hanno sperimentato linguaggi artistici differenti attraverso attività calibrate sulla loro età.

Accanto all’aspetto espressivo, il progetto ha puntato anche sull’educazione emotiva. Le attività hanno infatti coinvolto i bambini nell’elaborazione di emozioni come gioia, rabbia, paura e felicità, utilizzando l’arte come strumento di scoperta e comunicazione. Un percorso che, secondo quanto illustrato durante la manifestazione, ha accompagnato l’intero anno educativo.

Alla cerimonia era presente l’assessore comunale alle Politiche educative, Concetta Spadaro, che ha portato il saluto dell’amministrazione guidata dal sindaco Maria Monisteri. Nel suo intervento ha ringraziato il personale educativo impegnato nella gestione delle attività e ha ricordato l’importanza del lavoro svolto durante l’anno con i bambini.

Nel corso dell’incontro è arrivata anche una comunicazione rivolta alle famiglie interessate ai servizi per la prima infanzia. L’assessore ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno educativo 2026/2027, che riguarderanno non soltanto l’asilo nido comunale di via Muzio Scevola, ma anche i due nuovi asili previsti in via Garibaldi e nel plesso Gianforma di Frigintini, ampliando così l’offerta comunale destinata ai più piccoli.

L’avvio delle iscrizioni rappresenta il prossimo passaggio per l’organizzazione del nuovo anno educativo e consentirà alle famiglie di presentare domanda per una delle strutture comunali dedicate alla prima infanzia.