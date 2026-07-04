La Sicilia resta alle prese con una nuova giornata di maltempo, con condizioni di instabilità che interesseranno soprattutto le aree interne e i settori nord-orientali dell’isola. Per sabato 4 luglio, il Dipartimento della Protezione civile regionale segnala il persistere di precipitazioni sparse, in prevalenza a carattere temporalesco, accompagnate in alcuni casi da fenomeni di forte intensità.
Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile, i temporali potranno essere associati a rovesci intensi, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Le condizioni meteorologiche richiedono quindi particolare attenzione nelle zone maggiormente esposte ai fenomeni più intensi.
Le precipitazioni residue sono attese durante la notte e nelle primissime ore del mattino soprattutto sui settori settentrionali, in particolare quelli orientali. Con il trascorrere della giornata il quadro meteorologico tenderà a migliorare lungo gran parte delle coste, mentre nel pomeriggio l’instabilità potrà tornare a svilupparsi sulle zone interne centro-orientali, dove saranno possibili nuovi rovesci e temporali.
Nel resto dell’isola il cielo si presenterà generalmente parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso, anche se non si esclude la presenza di addensamenti locali.
Sul fronte delle temperature è previsto un ulteriore lieve calo, dopo i valori registrati nei giorni precedenti. I venti soffieranno dai quadranti di Nord-Nordovest con intensità moderata, con rinforzi attesi soprattutto nello Stretto di Sicilia.
Anche il moto ondoso risentirà dell’instabilità atmosferica. I mari saranno generalmente mossi, mentre lo Stretto di Sicilia e il Mar Tirreno potranno risultare molto mossi, soprattutto nel corso della serata.
Le previsioni indicano quindi una situazione ancora variabile, con un miglioramento solo parziale e intervallato da nuovi episodi di instabilità nelle aree interne dell’isola. Per questo motivo resta consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi dagli enti competenti, soprattutto in caso di spostamenti o attività all’aperto nelle zone interessate dai fenomeni temporaleschi.