Il Dr. Postorino è il nuovo dirigente della Squadra Mobile e succede al V.Q. Dr. Andrea Monaco trasferito alla Questura di Siracusa. Il nuovo Funzionario, 33enne originario di Reggio Calabria., ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ed il Master di II livello in “Management degli enti locali e delle aziende pubbliche e private” presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nonché il Master di II livello in ‘Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza’ presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma.

Dopo aver superato il relativo concorso, è stato avviato alla frequentazione del 108° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma ed al termine assegnato alla Questura di Genova, dove ha maturato una significativa esperienza sul campo: dapprima come funzionario addetto e poi in qualità di vice dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per poi assumere la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Foce-Sturla” alla Questura di Genova.

Dal 2023 ha ricoperto l’incarico di dirigente della Squadra Mobile della Questura di Imperia dove ha condotto numerose attività d’indagine, in materia di contrasto all’immigrazione clandestina e al narcotraffico, finalizzate alla repressione del crimine diffuso ed alla tutela delle fasce deboli.