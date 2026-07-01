Il Comune di Modica ha celebrato l’issamento della Bandiera Blu 2026 a Marina di Modica, confermando per il sesto anno consecutivo il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle spiagge di Marina di Modica e Maganuco. La cerimonia si è svolta in piazza Mediterraneo alla presenza dell’amministrazione comunale, delle autorità civili e militari, dei residenti e degli operatori economici della frazione balneare.

La conferma della Bandiera Blu certifica il rispetto degli standard richiesti dal programma internazionale, che valuta diversi parametri legati alla qualità delle acque di balneazione, alla gestione ambientale, ai servizi offerti ai bagnanti, alla sicurezza delle spiagge e alle attività di educazione ambientale.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, il mantenimento del riconoscimento è stato possibile grazie al rispetto dei 33 criteri previsti dalla FEE, che comprendono anche la gestione dei rifiuti, la fruibilità del litorale e le politiche di sostenibilità adottate dal Comune.

Il sindaco Maria Monisteri Caschetto ha sottolineato come il risultato rappresenti la continuità del lavoro svolto sul territorio. «Per il sesto anno di fila sventola la Bandiera Blu sulle spiagge del nostro litorale», ha dichiarato, aggiungendo che il Comune continua a rispettare i requisiti richiesti per l’assegnazione del riconoscimento e ricordando che Modica è tra gli enti locali che hanno ottenuto tutte le certificazioni ambientali richiamate dall’amministrazione.

Anche l’assessore alle Politiche ambientali Samuele Cannizzaro ha evidenziato il valore della conferma, definendola il risultato di un’attività costante di tutela del territorio. «La Bandiera Blu è la garanzia di qualità per un’estate sicura, pulita e rispettosa della natura», ha affermato durante la cerimonia.

La Bandiera Blu viene assegnata ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai comuni rivieraschi che soddisfano una serie di requisiti ambientali e gestionali stabiliti a livello internazionale. Per le località costiere rappresenta un indicatore della qualità delle acque e dei servizi destinati ai cittadini e ai visitatori.