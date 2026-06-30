Con la presentazione ufficiale del programma prende forma Sabbie di Sicilia 2026, il progetto che nei prossimi mesi porterà alcuni tra i principali eventi nazionali dedicati agli sport sulla sabbia nelle località balneari della provincia di Ragusa. Il calendario è stato illustrato ieri nella sala Molè del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, alla presenza degli organizzatori e dei rappresentanti delle federazioni sportive coinvolte.

L’iniziativa riunisce tre appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto, con l’obiettivo di concentrare in un unico cartellone competizioni sportive e iniziative di animazione del territorio. Il primo evento in programma sarà la Tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley, prevista a Marina di Modica dal 10 al 12 luglio, che torna per il secondo anno consecutivo nella località balneare.

Ad agosto il calendario proseguirà con le Finali Scudetto di Beach Soccer, in programma a Scoglitti dal 4 al 9 agosto, mentre il Vertical Tour farà tappa a Marina di Ragusa il 18 e 19 agosto, completando il programma della manifestazione.

Durante l’incontro è stato evidenziato il ruolo della collaborazione tra istituzioni e organizzatori nella costruzione del progetto. Il presidente dell’ASD I Soci, Fabio Nicosia, ha spiegato che la conferenza stampa rappresenta «un momento importante perché certifica un percorso costruito nel tempo insieme alle istituzioni e ai partner che hanno creduto in questo progetto».

Nicosia ha inoltre sottolineato come “Sabbie di Sicilia” nasca dall’idea di utilizzare lo sport come strumento di promozione del territorio, ricordando che il calendario riunisce manifestazioni di rilievo nazionale. «Per noi è motivo di orgoglio ospitare eventi di assoluto rilievo nazionale, dalla Tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley alle Finali Scudetto di Beach Soccer, fino al Vertical Tour», ha dichiarato.

Nel suo intervento il presidente dell’ASD I Soci ha espresso anche apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, che ha ospitato la presentazione del programma e favorito il coinvolgimento delle realtà istituzionali e sportive.

Secondo gli organizzatori, il progetto punta a consolidare la presenza di eventi nazionali dedicati agli sport sulla sabbia nel territorio provinciale, valorizzando le località costiere attraverso un calendario distribuito nell’arco dell’estate. L’avvio della Tappa Gold di Marina di Modica segnerà il primo appuntamento operativo dell’edizione 2026.