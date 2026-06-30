Un 40enne è stato arrestato a Vittoria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dello spaccio sul territorio. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di cocaina, circa 100 grammi di hashish, denaro contante e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio dedicati alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga. Nel corso delle verifiche, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, dalla quale sono emersi gli elementi che hanno portato all’arresto dell’uomo.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la cocaina sequestrata era in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita e in parte ancora allo stato grezzo. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto circa 330 euro in contanti, somma ritenuta, sulla base degli accertamenti svolti, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Si tratta di elementi che, secondo l’ipotesi investigativa, rafforzano il quadro indiziario relativo alla presunta attività di cessione della droga.

Al termine delle formalità previste, il quarantenne è stato trasferito nella Casa circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che procederà con le successive valutazioni nell’ambito del procedimento. L’arresto rappresenta uno dei risultati delle attività di controllo svolte dalle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio nel territorio vittoriese.

Sono ora gli sviluppi dell’indagine e le valutazioni dell’autorità competente a definire l’evoluzione della vicenda, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento per ogni persona sottoposta a procedimento penale.