L’emergenza idrica a Vittoria e Scoglitti torna al centro del dibattito politico. Il consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra accusa l’amministrazione guidata dal sindaco Aiello di non essere riuscita, dopo cinque anni di governo, a risolvere o almeno ridurre le criticità che ogni estate interessano il servizio idrico cittadino. Al centro delle contestazioni ci sono i disagi per residenti, attività economiche e turisti, in particolare nella frazione balneare di Scoglitti.

Secondo il consigliere, la situazione si ripresenta puntualmente con interruzioni nell’erogazione dell’acqua, cittadini costretti a ricorrere alle autobotti e operatori economici che devono affrontare difficoltà proprio durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Pelligra sostiene che il problema non sia stato affrontato con una pianificazione strutturale e parla di una gestione priva di una strategia di lungo periodo.

Tra gli aspetti evidenziati figura anche la spesa sostenuta negli anni per gli interventi sulla rete idrica e per il servizio di rifornimento tramite autobotti. Il consigliere ribadisce una proposta già avanzata in passato: dotare il Comune di mezzi propri per il trasporto dell’acqua, ritenendo che questa soluzione avrebbe consentito di ridurre i costi del servizio affidato a soggetti esterni e di aumentare la disponibilità dei mezzi durante le emergenze.

Nel suo intervento, Pelligra critica anche le spiegazioni fornite negli anni sulle cause della crisi idrica. Dalla siccità al contenzioso con Siciliacque, fino ai problemi tecnici, il consigliere ritiene che le motivazioni addotte non affrontino quella che definisce la questione centrale: la mancanza di programmazione. «Siamo di fronte a un problema che non solo non è stato risolto, ma che non è stato neanche ridimensionato», afferma, sostenendo che «l’acqua non è un optional: è un diritto essenziale».

Particolare attenzione viene riservata alla situazione di Scoglitti, dove, secondo il consigliere, la carenza idrica rischia di compromettere la stagione estiva. Per Pelligra è «una mortificazione per i residenti, per gli operatori economici e per l’immagine stessa di Vittoria» che una località turistica debba convivere ogni anno con rubinetti a secco durante i mesi di maggiore presenza di visitatori.

L’esponente di Forza Italia conclude chiedendo un intervento immediato dell’amministrazione comunale e l’adozione di misure concrete per garantire un servizio idrico efficiente e continuo, sostenendo che le spiegazioni fornite finora non siano più sufficienti a rispondere alle esigenze della cittadinanza.