Un’auto è stata avvolta dalle fiamme a Vittoria, in via Rattazzi, all’incrocio con via Milano, causando danni anche al portone d’ingresso di un’abitazione. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto origine accidentale. Sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, in un episodio che ha provocato disagi ai residenti del quartiere.

L’allarme è scattato nelle scorse ore quando il veicolo ha preso fuoco per cause che, secondo le informazioni disponibili, sarebbero di natura accidentale. Le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo il portone d’ingresso di un’abitazione al civico 237, che ha riportato danni a causa dell’intenso calore sviluppato dall’incendio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme potessero estendersi ulteriormente ad altri veicoli o agli edifici vicini. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno richiesto la temporanea gestione dell’area interessata, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e sulla normale vita del quartiere.

Al momento non risultano segnalazioni di persone ferite. Restano invece da quantificare i danni provocati sia all’autovettura sia all’ingresso dell’abitazione coinvolta. Gli accertamenti serviranno a confermare definitivamente la dinamica dell’episodio e l’origine accidentale dell’incendio.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi residenti della zona, che hanno assistito alle operazioni di soccorso. La situazione è tornata progressivamente alla normalità una volta completato l’intervento dei Vigili del Fuoco e ripristinate le condizioni di sicurezza nell’area interessata.