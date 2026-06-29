A Ragusa entra in vigore una nuova ordinanza comunale per ridurre i rischi legati alle alte temperature estive e tutelare gli animali d’affezione. Il provvedimento, valido dal 1° luglio al 30 settembre (salvo eventuali proroghe dovute alle condizioni climatiche), introduce obblighi e divieti per i proprietari, con l’obiettivo di prevenire situazioni di sofferenza causate dal caldo intenso. La violazione delle disposizioni potrà comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, conseguenze di natura penale.

Ordinanza caldo animali: cosa cambia a Ragusa

L’atto firmato dall’amministrazione comunale stabilisce una serie di prescrizioni destinate a garantire condizioni minime di benessere agli animali durante i mesi più caldi dell’anno.

Tra le misure previste figura il divieto di trattenere animali d’affezione su balconi, terrazze, verande, cortili o recinti quando siano esposti in modo diretto e prolungato ai raggi del sole. Gli spazi esterni dovranno invece assicurare zone d’ombra permanenti, una ventilazione naturale adeguata e un ricovero capace di proteggerli dal calore.

L’ordinanza impone anche l’obbligo di garantire in ogni momento acqua fresca, pulita e facilmente accessibile, ritenuta una condizione essenziale per evitare situazioni di disidratazione durante le giornate caratterizzate da temperature elevate.

Vietato lasciare gli animali in auto

Tra i punti centrali del provvedimento rientra anche il divieto di lasciare animali all’interno di veicoli parcheggiati, anche solo per pochi minuti, qualora le condizioni possano provocare sofferenza o mettere a rischio la loro salute.

Il Comune ha disposto la trasmissione dell’ordinanza alla Prefettura, al Servizio Veterinario dell’ASP di Ragusa, alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine competenti, incaricate di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni.

Le motivazioni del provvedimento

Il sindaco Peppe Cassì ha spiegato che l’ondata di caldo estivo rappresenta un rischio concreto per gli animali e ha richiamato le segnalazioni ricevute su casi di permanenza in spazi esterni privi di adeguata protezione. «L’ondata di caldo che caratterizza i mesi estivi non è solo un disagio per noi cittadini, ma rappresenta un pericolo concreto e spesso letale per i nostri amici a quattro zampe», ha dichiarato.

L’assessore alla Tutela degli Animali Andrea Distefano ha ricordato che le nuove regole hanno carattere obbligatorio e che la loro inosservanza potrà comportare sanzioni amministrative, oltre all’eventuale contestazione di reati nei casi riconducibili al maltrattamento di animali. Ha inoltre rivolto un appello ai cittadini affinché collaborino al rispetto delle disposizioni durante tutto il periodo estivo.