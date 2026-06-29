La seconda edizione del Memorial Adolfo Padua si è svolta nei campetti della Riviera di Ponente di Donnalucata, richiamando medici, operatori sanitari, rappresentanti delle istituzioni e familiari dell’ex presidente dell’Ordine dei Medici. L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ragusa, ha unito sport e memoria per ricordare una figura che ha avuto un ruolo di rilievo nella sanità e nella vita pubblica del territorio.

A conquistare il torneo è stata la formazione dei Professionisti sanitari, che ha chiuso al primo posto grazie alla migliore differenza reti al termine delle sfide disputate contro le rappresentative del Territorio, degli Ospedalieri e degli Amministrativi, guidati dal direttore amministrativo dell’Asp di Ragusa, Massimo Cicero. Gli incontri si sono svolti all’insegna del fair play e della partecipazione.

Memorial Adolfo Padua, sport e ricordo della comunità sanitaria

Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, e la presidente del Panathlon International Club Ragusa, Sara Greco, che ha consegnato il riconoscimento Fair Play, sottolineando il valore educativo e aggregativo dello sport. La presenza delle istituzioni e dei familiari di Padua ha confermato il carattere commemorativo dell’iniziativa, nata per mantenere vivo il ricordo di una figura considerata un punto di riferimento per la professione medica locale.

Nel corso della giornata, il presidente dell’Ordine dei Medici di Ragusa, Roberto Zelante, ha ricordato che l’appuntamento nasce per «mantenere vivo il ricordo di Adolfo Padua, un collega, un presidente e un amministratore che ha saputo mettere sempre al centro la persona e il bene della comunità», aggiungendo che i valori del rispetto, della solidarietà e del senso delle istituzioni continuano a rappresentare un riferimento per la categoria.

Zelante ha inoltre evidenziato come il Memorial sia diventato un momento di incontro per i professionisti della sanità provinciale, offrendo l’occasione per rafforzare i rapporti tra colleghi impegnati in contesti diversi e favorire quello spirito di collaborazione che trova applicazione anche nell’attività quotidiana. Nel suo intervento ha infine ringraziato squadre partecipanti, organizzatori, familiari e istituzioni per il contributo alla riuscita dell’iniziativa.

Con questa seconda edizione, il Memorial conferma la volontà dell’Ordine dei Medici di affiancare alla competizione sportiva un momento di condivisione dedicato alla memoria di Adolfo Padua, attraverso un appuntamento che riunisce ogni anno professionisti della sanità e rappresentanti del territorio.