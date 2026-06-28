MODICA – Ha ignorato l’alt della polizia e si è dato alla fuga a bordo di un monopattino elettrico, percorrendo il marciapiede di Corso Umberto I e mettendo a rischio i pedoni con una serie di manovre pericolose. Al termine degli accertamenti, un uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale dalla Polizia di Stato di Modica.

L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Secondo quanto ricostruito, il conducente del monopattino non si è fermato all’alt imposto dagli operatori, scegliendo invece di allontanarsi rapidamente lungo il marciapiede del centro cittadino.

Durante la fuga, l’uomo avrebbe effettuato manovre non conformi al Codice della Strada, zigzagando tra i passanti e creando una situazione di potenziale pericolo per chi si trovava a transitare lungo la via.

Poco dopo gli agenti sono riusciti a rintracciarlo nei pressi della sua abitazione. Anche in questa circostanza, però, l’uomo avrebbe ignorato nuovamente l’invito a fermarsi, riprendendo la fuga con il monopattino e proseguendo con una guida ritenuta pericolosa per gli altri utenti della strada.

La corsa si è conclusa quando il conducente ha abbandonato il monopattino ed è fuggito a piedi, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

Le successive attività investigative hanno comunque consentito agli investigatori di risalire alla sua identità. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli ordinari svolti dalle forze dell’ordine sul territorio, finalizzati alla sicurezza della circolazione e al rispetto delle norme del Codice della Strada. La vicenda evidenzia anche i rischi derivanti da comportamenti imprudenti alla guida di monopattini elettrici, soprattutto nelle aree frequentate da numerosi pedoni.