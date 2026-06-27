Donato Blanco è il nuovo presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Ragusa. La nomina è stata ufficializzata durante la prima riunione del Consiglio direttivo eletto a seguito del rinnovo delle cariche, conclusosi lo scorso 10 giugno. Con l’assegnazione degli incarichi istituzionali prende ufficialmente avvio il mandato che guiderà l’ente fino al 2030.

La seduta di insediamento ha definito la composizione dell’ufficio di presidenza e del nuovo Consiglio provinciale. Blanco assume la guida dell’Ordine, affiancato da Giuseppe Arestia, nominato vicepresidente. L’incarico di segretario è stato affidato a Simone Santaera, mentre Vincenzo Parrino ricoprirà il ruolo di tesoriere.

Completano il nuovo Consiglio direttivo i consiglieri Vincenzo Criscione, Letizia La Rosa e Tiziano Parisi, chiamati a collaborare alla gestione dell’ente nel corso del quadriennio 2026-2030.

L’Ordine provinciale rappresenta i professionisti iscritti all’Albo e svolge funzioni istituzionali legate alla tutela della professione, alla tenuta dell’Albo e al rispetto delle norme deontologiche. Il nuovo Consiglio sarà quindi chiamato a garantire la continuità dell’attività amministrativa e della rappresentanza della categoria sul territorio provinciale.

Con l’insediamento dei nuovi organi si conclude l’iter elettorale per il rinnovo del direttivo e si apre una nuova fase amministrativa per l’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Ragusa. Il mandato del Consiglio resterà in vigore fino al 2030, periodo durante il quale gli organi eletti saranno responsabili dell’attività istituzionale dell’ente e del supporto agli iscritti nell’esercizio della professione.