Il sistema cooperativo sanitario della provincia di Ragusa rafforza la propria presenza negli organismi nazionali di categoria. Nello Aprile, espressione di Confcooperative territoriale Ragusa, è stato nominato componente del Consiglio di presidenza nazionale della Federazione Sanità di Confcooperative nell’ambito del rinnovo degli organi dirigenti della federazione. La nomina è arrivata durante l’assemblea nazionale che ha sancito anche la conclusione del mandato del precedente presidente e l’elezione della nuova guida dell’organizzazione.

L’ingresso di Aprile nel nuovo organismo di governance rappresenta un passaggio che mantiene il territorio ragusano tra i rappresentanti della federazione a livello nazionale, in una fase di rinnovamento degli assetti direttivi del comparto cooperativo sanitario. La Federazione Sanità di Confcooperative riunisce realtà attive nei servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, settore considerato strategico per il sistema del welfare cooperativo.

Nel commentare la nomina, Nello Aprile ha definito l’incarico «un onore» e ha sottolineato come rappresenti «il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dalle cooperative sanitarie della provincia di Ragusa», aggiungendo che il nuovo ruolo costituisce anche «un’opportunità per contribuire, con responsabilità, alla crescita del settore a livello nazionale».

Sulla designazione è intervenuto anche Luca Campisi, presidente di Confcooperative territoriale Ragusa, che ha evidenziato come la presenza di Aprile nel Consiglio di presidenza possa consolidare il peso del territorio ibleo nei luoghi decisionali della federazione nazionale, con possibili ricadute anche sulle realtà cooperative della provincia.

Il rinnovo degli organismi della Federazione Sanità apre così una nuova fase per l’associazione di settore, con una governance aggiornata e una rappresentanza territoriale che comprende anche la provincia di Ragusa. La presenza di un rappresentante locale nel Consiglio di presidenza offre infatti un collegamento diretto tra le istanze delle cooperative sanitarie del territorio e il livello nazionale dell’organizzazione.