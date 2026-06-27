Il mare di Sampieri conferma la Bandiera Blu per il terzo anno consecutivo. Il riconoscimento, ottenuto dal Comune dopo il rispetto dei 33 criteri previsti dal programma internazionale, è stato celebrato con una cerimonia sul lungomare Miramare, alla presenza delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle associazioni e di numerosi cittadini. Il risultato non rappresenta soltanto una conferma per la località balneare, ma segna anche l’avvio di un percorso che guarda alle altre borgate costiere del territorio.

L’alzabandiera si è svolto in un clima caratterizzato da una leggera pioggia estiva. Durante la cerimonia, don Franco Cataldi ha impartito la benedizione, mentre l’esecuzione dell’Inno di Mameli ha accompagnato l’innalzamento della Bandiera Blu davanti ai bagnanti presenti sulla spiaggia.

Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Mario Marino con l’amministrazione comunale, rappresentanti di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, volontari della Protezione civile, Associazione Marinai d’Italia, WWF, Comitato Bruca e altre realtà impegnate nella tutela ambientale. Il riconoscimento è stato ottenuto al termine di un percorso amministrativo che ha visto il contributo del professor Corrado Monaca, dell’ingegnere Giuseppe Giallo e del dottor Carmelo Alecci dell’ufficio tecnico comunale.

Bandiera Blu Sampieri, lo sguardo si sposta sulle altre spiagge

Le iniziative legate alla Bandiera Blu proseguiranno anche nelle altre frazioni marinare. La stagione estiva si è aperta con un concerto sulla spiaggia di Micenci, a Donnalucata, scelta non casualmente: secondo quanto comunicato dall’amministrazione, è il tratto costiero che allo stato attuale presenta le condizioni per candidarsi al riconoscimento nel 2027.

Parallelamente proseguono gli interventi sul territorio, tra cui la realizzazione del nuovo lungomare di levante a Donnalucata e l’estensione della pista ciclabile proveniente da Marina di Ragusa. Si tratta di opere che rientrano nella strategia di valorizzazione del litorale.

Anche Cava d’Aliga è inserita nelle valutazioni per un futuro percorso verso la Bandiera Blu. Per Micenci è inoltre prevista, per la prima volta, l’installazione di una torretta con postazione di salvataggio, misura destinata a rafforzare la sicurezza dei bagnanti e a supportare il progetto di qualificazione della spiaggia in vista della candidatura.