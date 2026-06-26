La Guardia di Finanza di Ragusa ha eseguito circa 1.300 interventi e 349 indagini tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2026 nell’ambito del contrasto ai reati economico-finanziari e alle infiltrazioni della criminalità nell’economia legale. I dati emergono dal bilancio operativo diffuso in occasione del 252° anniversario della fondazione del Corpo, che fotografa un’attività estesa dal contrasto all’evasione fiscale alla tutela della spesa pubblica, fino alla lotta contro riciclaggio, traffici illeciti e contraffazione.

Guardia di Finanza Ragusa, il bilancio dell’attività operativa

Nel settore tributario sono state sviluppate 43 indagini che hanno portato alla denuncia di 75 persone per reati fiscali. Le attività investigative hanno consentito il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 2 milioni di euro, mentre sono stati cautelati 7,2 milioni di euro di crediti d’imposta ritenuti inesistenti nel comparto edilizio ed energetico.

Sul fronte della prevenzione sono state avanzate sei proposte di chiusura della partita Iva nei confronti di soggetti ritenuti fiscalmente pericolosi, accompagnate dalla segnalazione per il blocco di 6,2 milioni di euro di crediti fiscali ritenuti non spettanti.

L’attività ispettiva ha inoltre individuato 13 evasori totali e 98 lavoratori in nero o irregolari, facendo emergere anche ipotesi di illecita somministrazione di manodopera e sfruttamento dei lavoratori.

Controlli sulla spesa pubblica e fondi del PNRR

Una parte consistente dell’attività ha riguardato la tutela delle risorse pubbliche. Sono stati effettuati 493 interventi, con particolare attenzione ai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In questo ambito i finanzieri hanno svolto 91 controlli su contributi, crediti d’imposta, finanziamenti e appalti.

Le verifiche hanno inoltre interessato i fondi europei destinati all’agricoltura, facendo emergere frodi per oltre 277 mila euro e portando alla denuncia di sei persone. Complessivamente, le irregolarità accertate ai danni dei bilanci nazionale ed europeo superano 2 milioni di euro, mentre i danni erariali segnalati alla Corte dei conti superano 3 milioni di euro.

Riciclaggio, droga e contraffazione

Nel contrasto al riciclaggio sono stati eseguiti 21 interventi, con 35 denunce, un arresto e sequestri di beni per oltre 3,6 milioni di euro.

L’azione della Guardia di Finanza ha riguardato anche il contrasto ai traffici illeciti. Nel periodo considerato sono stati sequestrati circa 1,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti e oltre 160 mila prodotti contraffatti o non conformi, oltre a 5.500 chilogrammi di prodotti agroalimentari con marchi falsificati o indicazioni di origine irregolari.

Controllo del territorio e immigrazione

Attraverso il dispositivo aeronavale operante lungo la costa ragusana sono state intercettate 3.269 persone in 58 eventi migratori, con il fermo di 33 presunti responsabili del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nel periodo esaminato il Corpo ha inoltre garantito il supporto ai servizi di ordine pubblico con un impiego complessivo di 11.740 giornate/uomo, confermando il ruolo operativo svolto sul territorio provinciale accanto alle attività di polizia economico-finanziaria.