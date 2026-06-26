Scoglitti ha una nuova piazza Cavour. L’opera è stata inaugurata ieri sera con una cerimonia alla presenza del sindaco Francesco Aiello, dell’onorevole Nello Dipasquale, dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro, della giunta comunale e dei tecnici che hanno seguito il progetto. L’intervento, finanziato con fondi regionali per 1.225.000 euro, rappresenta uno degli interventi di riqualificazione urbana più rilevanti realizzati negli ultimi anni nella frazione balneare di Vittoria.

La nuova sistemazione dell’area punta a restituire uno spazio pubblico destinato alla socialità, agli eventi e alla fruizione quotidiana di residenti e visitatori. Secondo quanto illustrato dall’amministrazione comunale durante l’inaugurazione, il progetto è stato sviluppato con particolare attenzione agli aspetti ambientali e alla funzionalità degli spazi.

Tra gli interventi realizzati figurano una pavimentazione drenante, scelta per limitare la cementificazione e favorire la permeabilità del suolo, nuove aree verdi con essenze autoctone, spazi dedicati ai bambini e un impianto di illuminazione a LED, progettato per contenere i consumi energetici e ridurre l’impatto ambientale.

Nel corso della cerimonia, l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro ha ricordato che piazza Cavour presentava criticità sia dal punto di vista strutturale sia sotto il profilo estetico. «Oggi consegniamo un luogo moderno, funzionale e rispettoso dell’ambiente», ha dichiarato, invitando cittadini ed esercenti a contribuire alla tutela dello spazio pubblico: «Abbiamo consegnato un bene comune, e come tale va custodito».

L’assessore ha inoltre evidenziato che il finanziamento regionale è stato ottenuto grazie a un emendamento presentato dall’onorevole Nello Dipasquale, al quale ha rivolto un ringraziamento insieme al sindaco Francesco Aiello per il sostegno istituzionale all’intervento.

Un riconoscimento è stato espresso anche ai tecnici comunali coinvolti nella realizzazione dell’opera: il dirigente dei Lavori pubblici e responsabile unico del procedimento Rosario Cultrone, Anna Leonardi dell’ufficio Gare, il direttore dei lavori Orazio Giardina e il progettista Arcangelo Mazza.

Proprio sul progetto architettonico, Nicastro ha spiegato che la piazza è stata concepita richiamando la chiglia di una nave orientata verso il mare, con una pavimentazione che richiama idealmente il movimento delle onde e il rapporto tra il centro urbano e il litorale di Scoglitti.

L’amministrazione comunale ha infine annunciato l’intenzione di proseguire con il secondo stralcio dell’intervento, che dovrebbe migliorare ulteriormente accessibilità e fruibilità dell’area.