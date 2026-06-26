Da giovedì 26 giugno riprende il servizio della Linea 11 del trasporto pubblico locale a Marina di Ragusa, confermato anche per la stagione estiva 2026. Il collegamento sarà operativo tutti i giorni dalle 8:50 all’1:00, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti nella frazione balneare durante il periodo di maggiore affluenza, offrendo un’alternativa all’auto privata.
La riattivazione della linea rappresenta il terzo anno consecutivo di attivazione del servizio estivo dedicato a Marina di Ragusa. Il percorso collega i principali punti della località attraverso le fermate previste lungo l’itinerario, consentendo residenti e turisti di raggiungere le diverse aree senza ricorrere all’automobile.
L’estensione dell’orario fino all’una di notte punta a coprire anche gli spostamenti serali, quando il lungomare e il centro della località registrano una maggiore presenza di persone. Il servizio si inserisce nelle misure adottate per gestire la mobilità durante la stagione estiva, periodo in cui il traffico e la ricerca di parcheggi rappresentano una delle principali criticità della frazione.
Tra le caratteristiche del servizio figura anche la possibilità di acquistare il biglietto direttamente a bordo, con pagamento tramite modalità elettroniche. Una soluzione che consente di utilizzare il bus senza la necessità di acquistare preventivamente il titolo di viaggio.
Sulla Linea 11 restano validi anche gli abbonamenti agevolati destinati a diverse categorie di utenti, tra cui under 20, studenti, anziani e persone con disabilità, misura che amplia l’accessibilità del servizio e favorisce l’utilizzo del trasporto pubblico da parte di un numero più ampio di cittadini.
Le informazioni relative ai percorsi e agli orari delle linee del trasporto pubblico cittadino sono consultabili anche attraverso l’app RagusaBus, che raccoglie gli aggiornamenti sui servizi disponibili.
Con la ripresa della Linea 11, il Comune conferma dunque il potenziamento dei collegamenti verso Marina di Ragusa nel periodo estivo, puntando a favorire una mobilità più ordinata nelle aree interessate dalla ZTL e nei punti di maggiore afflusso.