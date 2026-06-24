A Modica torna al centro del dibattito la riapertura della strada di accesso al quartiere Dente, chiusa dopo la realizzazione della rotatoria Dente-Crocicchia. A sollevare la questione è il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Spadaro, che ha presentato un’interrogazione al sindaco Maria Monisteri e alla presidenza del Consiglio comunale Mariacristina Minardo chiedendo di valutare possibili interventi per migliorare la viabilità della zona.

Il consigliere Spadaro sottolinea che la chiusura del collegamento diretto avrebbe modificato in modo significativo i percorsi di accesso al quartiere. Gli automobilisti provenienti dall’arteria principale sono infatti costretti a raggiungere la rotatoria per poi effettuare un tragitto più lungo prima di entrare nell’area residenziale. Una situazione che, secondo il consigliere, contribuirebbe ad aumentare il carico di traffico nella zona interessata.

L’interrogazione punta a chiarire se l’amministrazione abbia già preso in esame la possibilità di ripristinare il collegamento viario chiuso durante la realizzazione dell’infrastruttura. Tra le ipotesi indicate viene richiamata anche la possibilità di utilizzare la strada con senso unico in entrata, soluzione che, secondo quanto evidenziato nel documento, potrebbe consentire di mantenere adeguati standard di sicurezza per gli utenti della strada.

L’esponente del Pd chiede inoltre di conoscere eventuali motivazioni tecniche o di sicurezza che potrebbero impedire la riapertura del tratto. Un passaggio che mira a fare chiarezza sulle valutazioni effettuate dagli uffici competenti e sulle ragioni che hanno portato all’attuale configurazione della viabilità.

La questione riguarda un’area interessata quotidianamente dagli spostamenti dei residenti e dal traffico locale. Nell’interrogazione si sottolinea che un eventuale ripristino dell’accesso potrebbe contribuire a rendere più fluida la circolazione e a ridurre la congestione in prossimità della rotatoria. Si tratta però di una proposta che dovrà essere valutata dall’amministrazione comunale sotto il profilo tecnico e della sicurezza stradale.

Tra i punti posti all’attenzione del sindaco figura anche la richiesta di avviare un confronto con gli uffici competenti per individuare possibili interventi capaci di migliorare la mobilità nell’area. Al momento non risultano decisioni ufficiali sulla riapertura della strada, mentre si attende la risposta dell’amministrazione ai quesiti sollevati in Consiglio comunale.