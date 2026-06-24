Un uomo di 30 anni è stato denunciato per furto aggravato a Vittoria nell’ambito di un’indagine avviata dopo un furto avvenuto all’interno di un’attività commerciale della città. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dagli investigatori al termine degli accertamenti condotti dal Commissariato di pubblica sicurezza. L’inchiesta prosegue per identificare una seconda persona che, secondo quanto emerso finora, avrebbe agito insieme a lui.

L’episodio riguarda la sottrazione di un dispositivo cambiamonete contenente circa 250 euro in contanti. A denunciare l’accaduto è stato il titolare dell’esercizio commerciale, che si è rivolto agli agenti dopo aver constatato il furto.

Gli investigatori hanno quindi avviato una serie di verifiche per ricostruire quanto accaduto. Un contributo determinante sarebbe arrivato dall’analisi delle registrazioni del sistema di videosorveglianza installato nel locale. Attraverso l’esame delle immagini, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore del furto.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l’uomo non avrebbe agito da solo. Gli elementi raccolti durante l’attività investigativa fanno infatti ritenere che al momento dell’azione fosse presente anche un altro soggetto, la cui identità non è stata ancora accertata.

Per il trentenne è scattato il deferimento all’Autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato. La denuncia è stata formalizzata in stato di libertà, come previsto dalla procedura adottata in questa fase dell’indagine.

Restano aperti gli accertamenti per individuare il presunto complice e chiarire ogni aspetto della vicenda. Gli sviluppi investigativi potrebbero fornire ulteriori elementi utili a definire il quadro completo dell’accaduto.