Nelle vie Giuseppe Salerno e Anna Magnani, a Vittoria, torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana e della manutenzione delle aree private in stato di abbandono. A sollevare il caso è il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che segnala una situazione di degrado diffuso, ritenuta particolarmente delicata dopo il recente incendio sviluppatosi nella vicina zona di viale Europa.

Secondo quanto riferito, i residenti avrebbero più volte segnalato la presenza di terreni invasi da vegetazione secca e sterpaglie, chiedendo interventi di pulizia e messa in sicurezza. La preoccupazione principale riguarda il rischio incendi, considerato che la presenza di materiale facilmente infiammabile potrebbe favorire nuovi roghi durante la stagione estiva.

Nel mirino ci sono alcuni lotti privati che, secondo la denuncia politica, verserebbero da tempo in condizioni di incuria. La Rosa sostiene che le richieste avanzate dai cittadini non abbiano finora prodotto risultati concreti e chiede un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale.

Tra gli elementi segnalati figura anche una vettura abbandonata, una Citroën che sarebbe presente nell’area da mesi. La permanenza del mezzo, secondo l’esponente politico, rappresenterebbe un ulteriore segnale dello stato di trascuratezza della zona e contribuirebbe a peggiorare il decoro urbano.

Accanto ai problemi legati alla manutenzione, emergono anche timori sul fronte dell’ordine pubblico. La Rosa riferisce infatti di segnalazioni ricevute da alcuni cittadini riguardanti presunti episodi di spaccio e la possibile presenza di minori coinvolti in attività illegali.

Si tratta di circostanze riportate come segnalazioni e che, allo stato attuale, richiederebbero eventuali verifiche da parte delle autorità competenti. Proprio per questo il rappresentante di Forza Italia chiede un rafforzamento dei controlli nell’area, ritenendo che la questione non riguardi soltanto il decoro urbano ma anche la sicurezza dei residenti.

La richiesta avanzata all’amministrazione comunale è quella di individuare i proprietari dei terreni interessati e procedere, nei casi previsti dalla normativa, con gli atti necessari per imporre la bonifica delle aree. Viene inoltre sollecitato un piano straordinario di pulizia e monitoraggio dell’intero quartiere.

La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione delle aree private in stato di abbandono e sulla prevenzione degli incendi urbani, un tema che nei mesi estivi assume particolare rilevanza per la sicurezza pubblica.