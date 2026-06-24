RAGUSA – Si è concluso con le tappe a Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana il ciclo di visite istituzionali che il Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, ha programmato nei Comuni della provincia. Gli incontri, svolti nella giornata di ieri, hanno rappresentato un momento di confronto diretto con le amministrazioni locali sui principali problemi che interessano i territori montani del Ragusano e sulle possibili soluzioni da sviluppare in collaborazione con la Prefettura.

Nel corso delle visite, il Prefetto ha incontrato i sindaci Bartolo Giaquinta, Salvatore Pagano e Mario Cutello, affrontando temi legati alla gestione degli enti locali, alle difficoltà organizzative e alle esigenze che caratterizzano realtà territoriali con specifiche peculiarità demografiche e geografiche.

Al centro dei colloqui anche il tema dell’adeguamento normativo alle necessità dei territori, argomento ritenuto strategico dalle amministrazioni comunali per garantire una risposta più efficace alle esigenze delle comunità locali. I rappresentanti dei Comuni hanno illustrato le questioni considerate più urgenti, evidenziando problematiche amministrative e necessità operative che incidono sull’attività quotidiana degli enti.

La visita del Prefetto si inserisce in un percorso di ascolto istituzionale che ha coinvolto l’intero territorio provinciale. Nei tre Comuni montani sono stati affrontati anche aspetti legati alla valorizzazione culturale e territoriale, considerati elementi rilevanti per lo sviluppo locale e per il rafforzamento dell’identità delle comunità.

Agli incontri hanno preso parte anche dirigenti e rappresentanti delle amministrazioni comunali, che hanno contribuito a delineare il quadro delle principali esigenze dei rispettivi territori.

Un aspetto emerso durante il confronto riguarda la necessità di mantenere un dialogo costante tra enti locali e istituzioni statali per individuare strumenti e interventi in grado di affrontare le criticità segnalate dalle amministrazioni.

Al termine delle visite, il Prefetto ha confermato la disponibilità della Prefettura a fornire supporto ai Comuni della provincia, con l’obiettivo di favorire percorsi condivisi per affrontare le problematiche evidenziate nel corso degli incontri.

L’iniziativa conclude il programma di visite istituzionali avviato nei Comuni del territorio ragusano e consolida il confronto tra Prefettura e amministrazioni locali sui temi che incidono sulla gestione dei servizi e sullo sviluppo delle comunità.