Cambio tra i componenti del Consiglio provinciale di Ragusa. Nel corso della seduta del Libero Consorzio comunale, Salvatore Causarano è entrato a far parte dell’assemblea prendendo il posto di Angelo Galifi. La novità si inserisce in una riunione che ha visto l’approvazione all’unanimità di tutti i provvedimenti iscritti all’ordine del giorno.

Ad annunciare l’avvicendamento è stata la presidente Maria Rita Schembari, che ha rivolto un ringraziamento al consigliere uscente per il lavoro svolto durante il mandato e ha dato il benvenuto al nuovo componente dell’assemblea. Nel suo intervento, la presidente ha richiamato il clima di collaborazione tra le diverse forze politiche rappresentate in Consiglio.

Per Causarano si tratta di un nuovo incarico istituzionale che, come spiegato dallo stesso neo consigliere, sarà affrontato con «gratitudine e senso di responsabilità». «Sono convinto che sia necessario ripristinare il dialogo e il rapporto con i cittadini, soprattutto quelli che si sono allontanati dalla politica, che noi ci onoriamo di rappresentare», ha dichiarato.

La seduta è proseguita con l’esame degli atti previsti. Tra i punti approvati figurano due debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, l’adesione alla Rottamazione Quinquies, la ratifica di una determinazione presidenziale relativa a lavori urgenti sulla strada provinciale 67 Pozzallo-Marza e la proposta di adesione all’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est.

Le decisioni sono state votate all’unanimità dai consiglieri presenti. Gli interventi sulla SP 67 riguardano una delle arterie viarie più utilizzate della fascia costiera iblea, mentre l’adesione all’Enoteca regionale rientra nelle iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico del territorio.

Con l’ingresso di Salvatore Causarano, il Consiglio provinciale registra dunque una modifica nella propria composizione, mentre l’assemblea prosegue l’attività amministrativa con una serie di provvedimenti approvati senza voti contrari.