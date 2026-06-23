Un vasto incendio in contrada Pozzillo, a Ragusa, ha richiesto nel pomeriggio di oggi un articolato intervento di soccorso. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 15, hanno interessato una vasta area con presenza di vegetazione, rendendo necessario l’impiego di diverse squadre a terra e di un mezzo aereo regionale per contenere il rogo.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio si è propagato rapidamente in una zona particolarmente impervia, complicando le operazioni di spegnimento. Per fronteggiare l’emergenza sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una squadra antincendio boschivo del Corpo forestale e un gruppo di volontari della Protezione civile.

Sul posto sono state impiegate anche pattuglie della Polizia di Stato, impegnate nella gestione della viabilità e nel garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso.

A supporto delle squadre a terra è entrato in azione anche un elicottero della flotta aerea regionale, utilizzato per contrastare l’avanzata delle fiamme nelle aree più difficili da raggiungere. L’intervento dal cielo ha consentito di affiancare le attività di contenimento svolte dagli operatori presenti sul posto.

Nel tardo pomeriggio le operazioni non risultavano ancora concluse. Il personale impegnato nell’emergenza prosegue infatti le attività di bonifica dell’area, necessarie per scongiurare eventuali riprese del fuoco.

Al momento non sono state segnalate conseguenze per persone e non sono state rese note le cause che hanno provocato il rogo. Eventuali accertamenti sulla dinamica e sull’origine dell’incendio potranno essere effettuati nelle prossime ore.