L’Oratorio Salesiano di Ragusa dedica una giornata all’educazione civica e alla memoria con la nascita del Giardino della legalità, uno spazio destinato a diventare un luogo simbolico per trasmettere alle nuove generazioni i valori della giustizia e della responsabilità. L’iniziativa, inserita nel progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, coinvolgerà bambini, ragazzi, famiglie e rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio con l’apertura del Grest estivo. Alle 16.30 è previsto l’avvio ufficiale della manifestazione alla presenza del prefetto di Ragusa, Tania Giallongo. Durante il pomeriggio i partecipanti potranno prendere parte a laboratori e momenti di incontro con le Forze Armate e le Forze dell’Ordine, chiamate a raccontare ai più giovani il proprio ruolo al servizio della collettività.

Il momento centrale della giornata sarà alle 18.30, quando verrà inaugurato il nuovo Giardino della legalità. Alla cerimonia parteciperanno le autorità civili e i rappresentanti dei corpi armati della provincia. Lo spazio verde è stato concepito come un luogo dedicato alla memoria e all’educazione alla cittadinanza.

Alle 19 è prevista la scopertura della targa collocata sotto l’Albero della Legalità, nell’area verde adiacente all’Istituto Salesiano. Il gesto sarà affidato a due giovani che partecipano all’Estate Salesiana 2026, scelta che intende sottolineare il ruolo delle nuove generazioni nella diffusione dei valori della legalità e della solidarietà.

Al termine della cerimonia, i mezzi delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine renderanno omaggio all’iniziativa con un passaggio simbolico accompagnato dalle sirene. La manifestazione si concluderà alle 20 con la benedizione del nuovo spazio.

«La legalità non si insegna soltanto attraverso le parole, ma soprattutto attraverso esperienze concrete che permettono ai giovani di incontrare testimoni credibili e istituzioni vicine ai loro bisogni», afferma don Enrico Frusteri Chiacchiera, direttore dell’Opera Salesiana di Ragusa.

Secondo Carla Belluardo, coordinatrice del progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, l’incontro tra ragazzi e istituzioni rappresenta «una straordinaria opportunità di crescita» e punta a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso partecipazione e collaborazione tra le diverse realtà del territorio.