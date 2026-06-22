Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno del vivaio Cartia Plant, in contrada Santa Rosalia, nel territorio di Scicli. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche da diversi chilometri di distanza, richiamando l’attenzione dei residenti della zona. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Ragusa impegnate in queste ore nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Le fiamme alimentate dal vento si sono propagate velocemente. Al momento non si hanno ulteriori notizie sull’entità dell’incendio e sulle cause.