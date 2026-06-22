L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si prepara ad avviare una nuova fase di reclutamento con 1.363 posti complessivi previsti tra funzionari, assistenti e categorie protette. Il percorso prende forma dopo la delibera n. 538 dell’8 giugno 2026, con cui il Comitato di gestione dell’ente ha autorizzato le risorse economiche necessarie per l’avvio delle future procedure concorsuali. I bandi, però, non sono ancora stati pubblicati.

Secondo quanto previsto dalla programmazione approvata, il piano dovrebbe articolarsi in 783 posti per funzionari amministrativo-tributari, 480 posti nell’area assistenti e 100 assunzioni riservate alle categorie protette, in applicazione della Legge 68 del 1999. Si tratta di selezioni che interesseranno sedi distribuite sul territorio nazionale, anche se la ripartizione geografica sarà resa nota soltanto con gli avvisi ufficiali.

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La procedura numericamente più rilevante riguarda i 783 funzionari amministrativo-tributari, figure destinate alle attività amministrative, fiscali e doganali dell’Agenzia. Per questo profilo è presumibile che venga richiesto un titolo universitario, ma i requisiti definitivi saranno indicati esclusivamente nel bando.

Attesa anche la selezione per 480 assistenti, destinata a suscitare interesse soprattutto tra i candidati in possesso del diploma. Gli addetti dell’area assistenti svolgono generalmente attività di supporto amministrativo e gestionale all’interno degli uffici dell’ente. Le modalità di partecipazione, le materie d’esame e gli eventuali requisiti aggiuntivi saranno chiariti in una fase successiva.

Nel piano rientrano anche 100 posti riservati alle categorie protette, con accesso subordinato alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Quando usciranno i bandi

L’autorizzazione delle risorse rappresenta un passaggio preliminare e non coincide con l’apertura delle domande. Al momento non sono state comunicate date ufficiali.

Sulla base delle procedure seguite negli ultimi anni, le selezioni potrebbero prevedere una prova scritta e, per alcuni profili, ulteriori verifiche. Tra gli argomenti frequentemente presenti nei concorsi dell’Agenzia figurano diritto amministrativo, diritto tributario, normativa doganale, contabilità pubblica, elementi di diritto dell’Unione europea, informatica e lingua inglese. Si tratta comunque di indicazioni orientative e non definitive.

Chi intende partecipare dovrà monitorare la pubblicazione dei bandi sui canali istituzionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sul portale dedicato al reclutamento nella Pubblica amministrazione.