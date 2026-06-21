PALERMO – Una domenica di sport si è trasformata in tragedia lungo la strada statale 186, nel tratto che attraversa la frazione di Pioppo, nel territorio di Monreale. Un grave incidente stradale ha provocato la morte di una donna di 41 anni e il ferimento di altre persone che stavano partecipando a un’uscita in bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un’automobile avrebbe investito un gruppo di quattro cicloamatori che procedeva in direzione Palermo. L’impatto è stato violentissimo e per una delle cicliste, Mirela Nicoleta Rusu, 41 anni, non c’è stato nulla da fare. La donna è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Tra i feriti c’è anche il compagno della vittima, rimasto coinvolto nella caduta conseguente all’investimento. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Gli altri due ciclisti del gruppo hanno riportato traumi e contusioni, ma le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Stando alle prime informazioni raccolte dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, l’automobilista avrebbe effettuato una manovra di sorpasso che potrebbe aver determinato l’invasione della corsia occupata dai ciclisti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Il conducente della vettura, una Fiat 500, è stato identificato e sottoposto agli accertamenti previsti dalla legge. Saranno fondamentali le testimonianze dei presenti e i rilievi eseguiti dagli uomini delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le squadre incaricate della gestione del traffico. La statale 186 è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

La tragedia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale e tra gli appassionati delle due ruote. Ancora una volta, un grave incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di garantire una maggiore tutela agli utenti più vulnerabili della strada, come ciclisti e pedoni.

Le indagini proseguono e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto.