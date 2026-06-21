Una coppia di coniugi ottantenni che si era smarrita nelle campagne tra Resuttano e Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, è stata ritrovata dopo circa un’ora e mezza grazie a una videochiamata effettuata con la sala operativa dei vigili del fuoco. L’intervento, avvenuto nella mattinata, ha permesso di individuare il punto in cui i due si trovavano nonostante l’impossibilità di fornire indicazioni precise sulla loro posizione.

I due anziani erano usciti in automobile per una breve escursione nelle aree rurali della zona quando il conducente ha perso l’orientamento. In difficoltà, l’uomo ha contattato i vigili del fuoco chiedendo aiuto, ma non è riuscito a indicare con esattezza dove si trovasse.

Un primo tentativo di inviare la posizione tramite WhatsApp non ha dato risultati. A quel punto un operatore della sala operativa ha scelto una strada diversa: ha avviato una videochiamata con il cellulare della coppia e, osservando quanto mostrato dalla telecamera, è riuscito a riconoscere alcuni elementi del territorio. L’intuizione si è rivelata decisiva per localizzare i due anziani.

Ricevute le indicazioni, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118, che hanno raggiunto la coppia nelle campagne del Nisseno. I coniugi erano rimasti esposti al sole per circa un’ora e mezza, ma sono stati trovati in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure particolari.

L’episodio evidenzia come le tecnologie di comunicazione possano diventare uno strumento utile anche nelle operazioni di emergenza, soprattutto quando chi chiede soccorso non riesce a fornire riferimenti precisi. In questo caso, le immagini trasmesse in tempo reale hanno consentito ai soccorritori di restringere rapidamente l’area delle ricerche e concludere l’intervento senza conseguenze per i due anziani.