Da lunedì partiranno gli interventi di manutenzione in alcune aree sgambamento di Ragusa, dove saranno riparate recinzioni danneggiate e modificati alcuni accessi. I lavori, affidati a una ditta specializzata, riguarderanno diverse zone della città e puntano a ripristinare la piena fruibilità degli spazi dedicati ai cani.

Gli interventi interesseranno in particolare l’area compresa tra via degli Abeti e via delle Betulle, quella situata in prossimità del serbatoio idrico di via Ramelli e lo spazio di via Australia, dove è prevista una modifica all’ingresso. Secondo quanto comunicato dall’ufficio comunale competente per il verde pubblico, le opere si rendono necessarie dopo il danneggiamento di alcune recinzioni.

La manutenzione riguarda strutture che, stando alle informazioni diffuse dal Comune, sarebbero state compromesse da atti vandalici. L’obiettivo è quello di garantire nuovamente condizioni di sicurezza e una migliore accessibilità agli spazi destinati allo sgambamento degli animali domestici.

Le aree dedicate ai cani rappresentano punti di riferimento per molti proprietari e richiedono interventi periodici per mantenerne la funzionalità. In questo caso, oltre al ripristino delle recinzioni, è previsto anche un adeguamento dell’accesso di via Australia, misura che dovrebbe migliorare l’utilizzo dello spazio.

I lavori sono stati affidati all’impresa GMD di Davide Agosta, incaricata di eseguire gli interventi nelle diverse zone interessate. Non sono state indicate eventuali limitazioni temporanee all’utilizzo delle aree durante l’esecuzione delle opere.

Manutenzione aree sgambamento a Ragusa, gli interventi previsti

Tra i lavori programmati figurano:

riparazione delle recinzioni danneggiate nelle aree di via degli Abeti e via delle Betulle;

nelle aree di via degli Abeti e via delle Betulle; interventi nella zona del serbatoio idrico di via Ramelli ;

; modifiche all’ingresso dell’area di via Australia.

Le operazioni prenderanno il via da lunedì e rientrano nelle attività di manutenzione degli spazi pubblici dedicati agli animali.