Il Contrammiraglio Raffaele Macauda, direttore marittimo della Sicilia Orientale, ha effettuato il 18 giugno una visita istituzionale alla Capitaneria di porto di Pozzallo e agli uffici marittimi di Scoglitti e Marina di Ragusa. L’iniziativa rientra nelle periodiche attività di verifica e coordinamento del Corpo delle Capitanerie di porto e arriva alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui aumenta l’impegno operativo della Guardia Costiera lungo il litorale ragusano.

Accolto dal comandante del Compartimento marittimo di Pozzallo, il capitano di fregata Luigi Vincenti, Macauda ha raggiunto anche l’Ufficio locale marittimo di Scoglitti e la Delegazione di spiaggia di Marina di Ragusa, tornata operativa in modo stabile da meno di un anno.

Nel corso della permanenza in provincia di Ragusa, il direttore marittimo ha incontrato il prefetto Tania Giallongo, il procuratore della Repubblica Francesco Giuseppe Puleio e il questore Salvatore Fazzino. Gli incontri sono serviti a fare il punto sulla collaborazione tra le istituzioni impegnate nelle attività di sicurezza e tutela del territorio.

Uno dei temi affrontati durante la visita è stato quello delle attività previste per l’estate. L’attenzione si è concentrata su sicurezza della balneazione, vigilanza lungo la costa, contrasto agli illeciti in mare e avvio dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, che rappresenta il periodo di maggiore impiego di uomini e mezzi della Guardia Costiera a favore di bagnanti, diportisti e operatori del settore.

Negli incontri con il personale in servizio a Marina di Ragusa e Scoglitti sono stati esaminati anche aspetti legati alle esigenze operative e organizzative. Particolare attenzione è stata rivolta ai militari più giovani, ai quali il Contrammiraglio Macauda ha rivolto un messaggio di incoraggiamento, invitandoli a proseguire il percorso professionale con spirito di servizio.

Alla visita ha preso parte anche il sottufficiale di Corpo della Direzione marittima della Sicilia Orientale, che ha raccolto osservazioni e proposte del personale in servizio con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro.

La giornata si è conclusa con una riunione generale durante la quale sono stati consegnati riconoscimenti ad alcuni militari distintisi in attività d’istituto, in particolare nella gestione di un’emergenza ambientale verificatasi la scorsa estate e in un’attività di polizia giudiziaria condotta con esito positivo.