Ragusa si prepara alle celebrazioni della Natività di San Giovanni Battista, patrono della città e dell’intera diocesi. Da domenica 21 giugno prenderà il via il triduo di preparazione alla ricorrenza del 24 giugno, appuntamento religioso che ogni anno richiama la partecipazione dei fedeli e rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale.
Le celebrazioni inizieranno nella cattedrale di San Giovanni Battista, dove domenica sono previste le messe delle 9, delle 10.30 e delle 12. Nel pomeriggio, alle 18.30, sarà recitato il Rosario, seguito alle 19 dalla celebrazione eucaristica presieduta da padre Raffaele Do Santos, frate cappuccino.
Il cammino di preparazione proseguirà lunedì 22 giugno con la messa delle 9, il Rosario delle 18.30 e la funzione delle 19 affidata a don Alessio Leggio. Gli appuntamenti precedono la solennità del 24 giugno, dedicata alla nascita di San Giovanni Battista, figura centrale della tradizione religiosa ragusana.
Il triduo rappresenta uno dei momenti liturgici più significativi per la diocesi e accompagna la città verso la festa patronale. La ricorrenza, oltre all’aspetto religioso, mantiene un forte valore identitario per la comunità, legata da secoli al culto del Battista.
Il parroco della cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, ha sottolineato il significato della ricorrenza ricordando che «celebrare San Giovanni significa rinnovare la nostra identità di popolo credente, che trova nel Battista la radice della propria storia e della propria speranza».
Nei prossimi giorni le iniziative religiose accompagneranno i fedeli verso la celebrazione del 24 giugno, data che segna uno degli appuntamenti più attesi del calendario liturgico cittadino e diocesano.