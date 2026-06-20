A più di una settimana dal rogo del 10 giugno, nella zona residenziale di viale Europa a Vittoria non sarebbero stati eseguiti interventi di bonifica né operazioni di messa in sicurezza. La situazione è stata segnalata dal segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che ha effettuato un sopralluogo dopo le segnalazioni ricevute da alcuni residenti.

Secondo quanto riferito dall’esponente azzurro, nell’area interessata dall’incendio sono ancora presenti vegetazione secca e sterpaglie, elementi che potrebbero favorire nuovi focolai con l’arrivo delle alte temperature. «Il pericolo di nuovi incendi è reale», ha dichiarato La Rosa, sottolineando come le famiglie della zona abbiano già vissuto momenti di forte preoccupazione durante l’emergenza del 10 giugno.

Incendio viale Europa Vittoria, le richieste dopo il sopralluogo

Nel corso della verifica, il segretario cittadino di Forza Italia ha richiamato l’attenzione sulla presenza di terreni privati abbandonati e di aree che, secondo quanto sostiene, ricadrebbero nella competenza comunale. Da qui la richiesta di interventi rapidi per la rimozione delle sterpaglie e per i controlli sui proprietari dei fondi che non provvedono alla manutenzione.

«Se non intervengono, vanno sanzionati. La legge lo prevede e la sicurezza dei cittadini lo impone», ha affermato La Rosa.

Nelle dichiarazioni diffuse dopo il sopralluogo, l’esponente forzista ha ringraziato il presidente dello Iacp di Ragusa, Giovanni Moscato, per essersi recato nell’area interessata dall’incendio per verificare le condizioni degli immobili e incontrare gli assegnatari. Parallelamente, ha lamentato quella che definisce una mancata presenza delle istituzioni comunali nelle settimane successive al rogo.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento delle temperature, la questione della prevenzione degli incendi torna al centro dell’attenzione. Forza Italia ha annunciato che continuerà a seguire l’evolversi della situazione e a monitorare eventuali interventi nell’area di viale Europa.