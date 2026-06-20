Scoperta una vasta area utilizzata come discarica abusiva a Donnalucata, nel territorio di Scicli. Il sequestro è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Modica al termine di accertamenti avviati dopo un sorvolo del 12° Nucleo Elicotteri di Catania. L’intervento ha portato al blocco di un terreno di circa 80.000 metri quadrati, dove erano stati accumulati oltre 1.250 metri cubi di rifiuti di diversa natura. Un uomo di 42 anni, proprietario dell’appezzamento, è stato denunciato e la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, nell’area erano stati depositati nel tempo materiali non smaltiti secondo le norme previste dalla legislazione ambientale. Tra i rifiuti individuati figurano residui ferrosi, tubazioni in polietilene, plastiche utilizzate per l’irrigazione, componenti di veicoli, pali in cemento precompresso, rifiuti urbani e materiali provenienti da lavori edili.

L’attenzione dei militari è nata grazie a un’attività di monitoraggio dall’alto effettuata dal reparto elicotteri dell’Arma con base a Catania. Le immagini raccolte hanno consentito di individuare la presenza della vasta area interessata dall’abbandono dei rifiuti, facendo scattare i successivi accertamenti da parte della Stazione Carabinieri di Donnalucata.

Al termine delle verifiche è stato disposto il sequestro preventivo del terreno, misura finalizzata a impedire ulteriori conferimenti e a preservare lo stato dei luoghi per gli approfondimenti successivi.

Il proprietario del fondo, un 42enne di Scicli, è stato deferito alla Procura competente con l’ipotesi di violazione della normativa ambientale prevista dal decreto legislativo 152 del 2006. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Saranno gli sviluppi del procedimento a chiarire eventuali responsabilità.

L’attività rientra nei controlli svolti dalle forze dell’ordine per il contrasto ai reati ambientali nel territorio ibleo, un fenomeno che continua a richiedere interventi di prevenzione e monitoraggio.