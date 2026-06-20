Una carcassa di un grosso pesce in avanzato stato di decomposizione è stata rinvenuta nella mattinata di ieri sulla spiaggia di Scoglitti, frazione balneare di Vittoria. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di via delle Sardine, uno dei tratti più frequentati del litorale, e ha fatto scattare la segnalazione alle autorità per la necessaria rimozione dell’animale.

A notare la presenza del pesce è stato un commerciante di Vittoria che, secondo quanto riferito, ha tentato di trascinare la carcassa lontano dalla battigia per limitare i disagi ai bagnanti. L’uomo ha raccontato di non essere riuscito a completare da solo l’operazione a causa delle dimensioni e del peso dell’animale. «L’ho trovato in via delle Sardine e l’ho tirato fin là fuori, però è pesantissimo e non ce l’ho fatta a spostarlo del tutto da solo», ha spiegato.

Nella zona erano presenti anche alcuni operai, impossibilitati però a intervenire perché le norme vietano la manipolazione di animali morti da parte di personale non autorizzato. «Qua attorno ci sono bambini e l’aria è diventata irrespirabile, c’è una puzza incredibile», ha aggiunto il cittadino, che ha quindi contattato la Polizia municipale.

La gestione di casi di questo tipo richiede una procedura specifica. La competenza spetta al Comune di Vittoria, che deve affidare la rimozione a una ditta autorizzata. Le carcasse degli animali marini spiaggiati, infatti, sono soggette alle disposizioni previste dalla normativa ambientale e sul trattamento dei sottoprodotti di origine animale. In situazioni analoghe può essere coinvolta anche la Guardia Costiera per il coordinamento delle operazioni.

Oltre ai problemi legati al cattivo odore e al decoro dell’arenile, una carcassa in stato di putrefazione può rappresentare un rischio sotto il profilo igienico-sanitario. Per questo motivo, in attesa dell’intervento di rimozione e delle eventuali operazioni di bonifica dell’area, viene raccomandata prudenza soprattutto alle famiglie con bambini. Le autorità competenti risultano già informate e si attende l’avvio delle procedure necessarie. (Foto Assenza)