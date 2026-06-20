Un nuovo intervento di arte urbana prende forma a Modica, dove un grande murale realizzato sul Pallone Geodetico di via Fabrizio è stato dedicato al piccolo Anthony e alle famiglie che hanno vissuto la perdita di un figlio. L’opera, donata alla città dallo street artist modicano Emanuele Selvaggio, rientra in un progetto con cui l’amministrazione comunale punta anche a valorizzare alcuni spazi urbani attraverso l’arte.

Il dipinto, sviluppato su una superficie di circa 15 metri per 2,60, è stato realizzato su un muro individuato dal Comune. A darne notizia è stato l’assessore alle Politiche giovanili, Samuele Cannizzaro, che ha spiegato come il lavoro rappresenti «un’opera dedicata al piccolo Anthony e a tutte le creature cui la vita ha girato le spalle troppo presto».

Secondo quanto riferito dall’assessore, il murale è stato concepito come un omaggio rivolto anche alle madri che non hanno potuto condividere con i propri figli i momenti desiderati e che convivono con un dolore destinato ad accompagnarle nel tempo. «L’opera su muro di 15m x 2,60 è un inno alla vita», ha dichiarato Cannizzaro.

La parete scelta per l’intervento si trova nell’area del Pallone Geodetico di via Fabrizio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Monisteri, ha messo a disposizione lo spazio per consentire la realizzazione del progetto.

Nelle intenzioni del Comune, l’iniziativa non resterà isolata. Lo stesso assessore ha annunciato che il murale rappresenta «solo l’inizio di un percorso» che potrebbe portare alla realizzazione di altri dipinti in città, con l’obiettivo di contribuire al recupero e al decoro di alcune aree urbane.