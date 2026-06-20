Scicli ha ospitato al MACC l’evento “Enjoy Barocco”, iniziativa inserita nelle attività del GAL Terra Barocca e dedicata alla promozione del territorio attraverso un educational tour rivolto a giornalisti di alcune testate nazionali. L’appuntamento, patrocinato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, punta ad aumentare la visibilità del Sud-Est siciliano attraverso il racconto delle sue risorse culturali e paesaggistiche.

L’iniziativa ha coinvolto operatori dell’informazione chiamati a conoscere da vicino i luoghi e le tradizioni del territorio, con l’obiettivo di favorire una maggiore diffusione delle sue peculiarità sui media nazionali. Al centro del progetto ci sono il patrimonio storico del Val di Noto, i paesaggi e le produzioni enogastronomiche che caratterizzano l’area.

Tra i partecipanti anche Cesare Bocci, attore noto al grande pubblico per il ruolo nella serie televisiva “Il Commissario Montalbano”. La sua presenza è stata uno degli elementi più seguiti dell’incontro, che ha richiamato rappresentanti delle istituzioni locali e amministratori del territorio.

Al MACC erano presenti il sindaco di Scicli Mario Marino, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, la sindaca di Modica Maria Monisteri, il presidente del Consiglio comunale di Scicli Desirée Ficili, gli assessori Cettina Portelli e Vincenzo Giannone, oltre al capogruppo di Forza Italia Giuseppe Arrabito.

L’educational tour rappresenta uno degli strumenti utilizzati per incrementare la conoscenza del territorio presso il pubblico nazionale e sostenere l’attrattività turistica dell’area. Il progetto si inserisce nelle attività di valorizzazione del Val di Noto, già riconosciuto per il suo patrimonio culturale e architettonico.

La segreteria cittadina di Forza Italia Scicli ha espresso apprezzamento per le iniziative che collegano cultura e turismo allo sviluppo economico e sociale del territorio.