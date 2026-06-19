Chiaramonte Gulfi entra nel vivo delle celebrazioni dedicate a San Giovanni Battista, patrono della città. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, il quartiere e la piazza dedicati al Santo ospiteranno momenti religiosi, iniziative popolari e appuntamenti culturali che accompagneranno la comunità verso le fasi centrali della festa patronale. Tra gli eventi più attesi figurano l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni, il ritorno del Carrugghiu Fest e l’avvio del Triduo solenne.

La giornata di venerdì si apre con la possibilità di ammirare la scalinata artistica di via San Giovanni, uno dei simboli della ricorrenza. In serata è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da padre Fabio Randello, mentre alle 21.30 piazza San Giovanni ospiterà uno spettacolo dell’antica compagnia dei pupari “Famiglia Puglisi”, che porterà in scena “La pazzia di Orlando”, richiamando una tradizione storica legata all’opera dei pupi siciliana.

Sabato 20 giugno spazio anche alle iniziative popolari. Dalle 18 alle 2 il quartiere sarà animato dalla seconda edizione del Carrugghiu Fest, con aree dedicate alla musica, alle degustazioni e ai giochi per i bambini. Nella stessa giornata si terrà la celebrazione con il rito della vestizione dei nuovi confrati e delle nuove consorelle della confraternita legata a Maria Santissima della Misericordia. In serata sarà possibile visitare il campanile, con accesso gratuito per i minori.

Festa di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi, domenica inizia il Triduo

Domenica 21 giugno prenderà il via il Triduo solenne, affidato alla predicazione di padre Giuseppe Damigella. La mattina è prevista la celebrazione nella chiesa Madre, mentre nel pomeriggio il corpo bandistico “Vito Cutello” attraverserà le vie cittadine con un repertorio di marce che accompagnerà la comunità verso gli appuntamenti religiosi della sera.

L’arciprete rettore don Graziano Martorana ha ricordato il significato spirituale della ricorrenza, definendo Giovanni Battista «un gigante della fede e della santità» e sottolineando come la sua figura continui a indicare «la via della speranza, della verità e del coraggio».