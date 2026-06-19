MODICA – Dal 1° luglio al 31 agosto sarà attivo a Modica un servizio gratuito di accompagnamento rivolto a persone con disabilità motoria o cognitiva, sia residenti sia turisti presenti sul territorio. L’iniziativa, organizzata dalla Misericordia di Modica, punta a facilitare la partecipazione alle attività estive e a ridurre le difficoltà legate agli spostamenti verso eventi e iniziative culturali.

Il progetto prevede l’utilizzo di mezzi attrezzati e il supporto dei volontari dell’associazione, con l’obiettivo di consentire agli utenti di raggiungere in sicurezza concerti, spettacoli e altre occasioni ricreative previste durante la stagione estiva.

Il servizio sarà disponibile tre giorni alla settimana, nei fine settimana – sabato e domenica – e in una giornata infrasettimanale. La misura è destinata sia a chi vive a Modica sia a chi sceglie la città come meta delle vacanze estive.

L’iniziativa nasce con l’intento di favorire una maggiore partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio, offrendo un supporto concreto a chi incontra difficoltà negli spostamenti. In questo modo si punta a rendere più accessibili gli appuntamenti estivi organizzati in città e nelle aree circostanti.

Il progetto è realizzato grazie al finanziamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha sostenuto l’attivazione del servizio. La Misericordia di Modica ha invitato famiglie, persone interessate e operatori del settore a diffondere l’informazione per consentire al maggior numero possibile di beneficiari di usufruire dell’iniziativa.

La novità riguarda un periodo in cui la presenza di eventi e manifestazioni aumenta sensibilmente e in cui, soprattutto per i visitatori, gli spostamenti possono rappresentare un ostacolo alla piena partecipazione alle attività del territorio. Il servizio mira proprio a colmare questa esigenza, mettendo a disposizione un supporto dedicato durante i mesi estivi.