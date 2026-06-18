MODICA – La Festa di San Pietro 2026 entra nel vivo con un programma che accompagnerà la città fino alla ricorrenza patronale del 29 giugno. Tra gli appuntamenti più attesi spicca il ritorno della sfilata dei monumentali Santoni, prevista per domenica 28 giugno, un evento che negli ultimi anni è stato recuperato per preservare una tradizione storica legata alla comunità modicana.

Le iniziative prenderanno il via già dal 18 giugno e coinvolgeranno diversi luoghi del centro storico, alternando momenti religiosi, incontri culturali e spettacoli musicali. La celebrazione patronale rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della città e quest’anno propone un calendario articolato che punta a coinvolgere residenti e visitatori.

Tra il 19 e il 21 giugno spazio alla Festa della Musica, con tre concerti affidati a gruppi del territorio. Gli appuntamenti si svolgeranno tra il sagrato della Madonna del Soccorso e la scalinata della Chiesa di San Pietro, luoghi simbolo del centro cittadino.

Il programma culturale comprende anche la presentazione del volume dedicato all’altare barocco nella Sicilia iblea, in calendario il 22 giugno alla Domus S. Petri, e due incontri pubblici inseriti nella rassegna “Scenari”. Il 26 giugno sarà ospite l’attrice Valeria Bruni Tedeschi, mentre il giorno successivo il giornalista Sigfrido Ranucci presenterà il libro Diario di un trapezista.

Nel fine settimana conclusivo si concentreranno gli eventi più attesi. Sabato 27 giugno è prevista la consegna del riconoscimento “Artefici di Armonia 2026”, destinato a persone e realtà impegnate nella tutela e valorizzazione della città.

Domenica 28 giugno, alle 20, partirà dal Palazzo dei Mercedari la sfilata dei Santoni, che attraverserà alcune delle principali vie e piazze di Modica. Il corteo sarà accompagnato dal gruppo di tamburi “I Grifoni di Biscari” e toccherà punti simbolici del centro storico prima del rientro. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più caratteristici dell’intero programma.

La giornata del 29 giugno sarà invece dedicata alla Solennità di San Pietro Apostolo, patrono della città. Le celebrazioni inizieranno fin dal mattino con le funzioni religiose e il tradizionale corteo delle autorità. In serata si terrà la concelebrazione presieduta dal vescovo di Noto, Salvatore Rumeo, seguita dalla processione del simulacro di San Pietro lungo il centro cittadino. A chiudere la festa saranno i tradizionali fuochi pirotecnici di mezzanotte.

Festa di San Pietro 2026 a Modica: gli appuntamenti principali

La manifestazione prevede: