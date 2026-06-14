Dieci persone sono state denunciate a Comiso dalla Polizia di Stato al termine di un’attività investigativa su una rissa aggravata a Comiso avvenuta nel centro storico nei giorni scorsi. L’episodio, che ha coinvolto numerosi soggetti e ha richiesto l’intervento anche di un equipaggio di rinforzo da Vittoria, assume rilievo per le conseguenze sul piano penale e per la presenza di feriti trasportati in ospedale.

L’intervento iniziale è scattato dopo la segnalazione arrivata alla Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, che ha raggiunto rapidamente la zona indicata. La situazione, al momento dell’arrivo degli agenti, risultava già conclusa, ma nell’area era ancora presente un gruppo consistente di persone, circostanza che ha richiesto ulteriori verifiche operative.

La Sala Operativa, valutata la complessità dell’evento e il numero dei soggetti coinvolti, ha disposto il supporto di un equipaggio del Commissariato di Vittoria, intervenuto per rafforzare le attività di controllo e messa in sicurezza dell’area.

Rissa aggravata a Comiso: tre feriti e indagini successive

Durante la fase immediatamente successiva ai fatti, tre persone sono risultate ferite in modo non grave. I soggetti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per gli accertamenti del caso.

Gli approfondimenti investigativi avviati dalla Polizia di Stato hanno consentito di ricostruire l’origine della lite. Secondo quanto emerso, la rissa sarebbe scaturita da motivi considerati futili, riconducibili a pregressi contrasti di vicinato tra due nuclei familiari residenti nella stessa zona. Le stesse famiglie, in passato, sarebbero già state coinvolte in episodi di conflittualità.

Le attività di indagine, condotte attraverso riscontri sul posto e successive verifiche, hanno portato all’identificazione di dieci persone ritenute coinvolte nei fatti. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà con l’ipotesi di rissa aggravata.

Gli investigatori hanno ricostruito una dinamica caratterizzata da una escalation di tensioni già esistenti nel contesto abitativo, sfociata poi nell’episodio del centro storico. La posizione degli indagati resta ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli ulteriori sviluppi del procedimento.

Resta il tema della gestione dei conflitti di vicinato che, in questo caso, hanno generato un episodio di violenza collettiva con conseguenze fisiche e l’attivazione dei servizi di emergenza sanitaria e delle forze dell’ordine.

L’attività rientra nel più ampio quadro dei controlli sul territorio disposti dalla Polizia di Stato, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e l’ordine pubblico.