La dieta anguria è un regime alimentare ipocalorico diffuso online, citato come metodo rapido per la perdita di peso secondo fonti nutrizionali e divulgative. I report OMS ribadiscono la necessità di diete varie e bilanciate per la salute metabolica e cardiovascolare.

La dieta anguria è un regime alimentare ipocalorico estremo che prevede il consumo prevalente di anguria per periodi brevi, generalmente tra 3 e 7 giorni. Secondo i dati nutrizionali del FoodData Central del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) , l’anguria contiene circa 30 kcal per 100 grammi ed è composta per oltre il 90% da acqua. Questa caratteristica spiega l’effetto diuretico e la sensazione di leggerezza riportata nei regimi restrittivi diffusi online. Tuttavia, tali schemi non risultano riconosciuti come modelli alimentari bilanciati dalle linee guida sanitarie internazionali, che raccomandano varietà e completezza nutrizionale.

Dieta anguria: benefici percepiti e limiti clinici

Il diffondersi della dieta anguria sui social media è legato soprattutto alla promessa di una perdita di peso rapida e alla sensazione di sgonfiamento. Le evidenze scientifiche citate in letteratura nutrizionale indicano che la riduzione di peso osservata nei regimi estremi è spesso associata a perdita di liquidi e glicogeno più che a riduzione della massa grassa. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolineano che un’alimentazione equilibrata deve includere proteine, grassi insaturi, fibre e micronutrienti. L’uso prolungato di schemi monotematici può comportare squilibri nutrizionali e riduzione dell’aderenza a modelli alimentari sostenibili nel tempo.

Come riportato dalle indicazioni del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), l’anguria è un alimento ricco di acqua, vitamine e antiossidanti, ma non può sostituire un regime alimentare completo. In uno studio pubblicato su riviste scientifiche nutrizionali, vengono evidenziati potenziali benefici legati al consumo moderato, ma sempre all’interno di una dieta varia. Un esperto nutrizionista citato in letteratura afferma: “Nessuna dieta basata su un singolo alimento può garantire un equilibrio metabolico stabile nel lungo periodo”. Le autorità sanitarie ribadiscono l’importanza di evitare restrizioni estreme e di affidarsi a percorsi personalizzati supervisionati da professionisti qualificati.

La dieta anguria viene spesso proposta come soluzione rapida nei mesi estivi, ma le istituzioni sanitarie internazionali non la includono tra i modelli alimentari raccomandati. L’accesso a informazioni affidabili è fondamentale per evitare approcci nutrizionali non bilanciati. Le persone interessate a modificare la propria alimentazione possono rivolgersi ai servizi di nutrizione clinica del territorio o al medico di medicina generale.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono il parere medico professionale. Per qualsiasi dubbio sulla propria salute consultare il medico di base o uno specialista.