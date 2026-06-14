La rottamazione quinquies protegge i professionisti dai nuovi controlli sui pagamenti della Pubblica amministrazione. Dal 15 giugno scatta la stretta sulle fatture, ma chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle resta escluso dal blocco.
La misura si inserisce nel nuovo sistema di verifica dei debiti fiscali previsto per i compensi erogati dalla PA, che diventa più stringente anche per importi ridotti.
Rottamazione quinquies e blocco fatture PA: cosa cambia dal 15 giugno
Dal 15 giugno entra in vigore una nuova modalità di controllo sui pagamenti della Pubblica amministrazione. In presenza di cartelle esattoriali pari o superiori a 5.000 euro, anche le fatture di importo contenuto possono essere soggette a trattenute.
In questi casi, la PA verifica la posizione del professionista e può versare direttamente le somme all’Agenzia delle Entrate Riscossione, lasciando al beneficiario solo l’eventuale eccedenza.
La rottamazione quinquies e le precedenti definizioni agevolate funzionano però da “scudo”: chi ha aderito o è in regola con i pagamenti della rottamazione quater non subisce il blocco.
Lo scudo fiscale della rottamazione e la soglia dei 5 mila euro
Il meccanismo si basa sull’articolo 48-bis del DPR 602/1973, che consente alla PA di verificare eventuali debiti fiscali prima di procedere ai pagamenti.
Con la nuova disciplina, il controllo non riguarda più solo i pagamenti sopra i 5.000 euro, ma può estendersi anche a compensi inferiori, ampliando la platea dei soggetti coinvolti.
La rottamazione, almeno fino alla scadenza della prima rata fissata al 31 luglio 2026, sospende gli effetti più penalizzanti della norma. Tuttavia, la protezione vale solo per i carichi effettivamente inclusi nella definizione agevolata.
Chi non rispetta le scadenze o perde i benefici della pace fiscale torna automaticamente soggetto alle trattenute.
Impatto sul lavoro autonomo e ruolo della PA
Il sistema attribuisce alla Pubblica amministrazione un ruolo di “intermediario fiscale”, con l’obbligo di trattenere e versare direttamente le somme dovute alla riscossione.
Per i professionisti questo significa una maggiore incertezza nei flussi di cassa, soprattutto nei casi di debiti multipli non completamente regolarizzati.
Secondo le stime del MEF e di Agenzia delle Entrate Riscossione, i meccanismi di compensazione tra crediti verso la PA e debiti fiscali coinvolgono ogni anno migliaia di lavoratori autonomi, con effetti significativi sulla liquidità.