Le misure fiscali introdotte con le ultime Leggi di Bilancio possono generare benefici superiori a 11.600 euro annui per alcune categorie di lavoratori dipendenti e famiglie. È quanto emerge dalle simulazioni elaborate dal Dipartimento per il programma di Governo, che ha analizzato gli effetti combinati di revisione dell’IRPEF, flat tax agevolate, bonus famiglia e detassazione dei premi aziendali.

I numeri diffusi dal Governo fotografano però scenari teorici, costruiti su contribuenti che riescono ad accedere contemporaneamente a tutte le agevolazioni disponibili. Una condizione che, nella pratica, resta difficile da replicare integralmente.

Le simulazioni riguardano due lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 30mila euro annui. Nel caso più favorevole, una lavoratrice madre con due figli potrebbe ottenere vantaggi economici medi vicini ai 970 euro al mese, sommando taglio del cuneo fiscale, bonus nascita, fringe benefit aziendali, premi di produttività detassati e altre agevolazioni.

Una parte delle misure produce effetti concreti e automatici. Il taglio del cuneo contributivo e fiscale riduce direttamente il peso delle trattenute in busta paga. Anche la detassazione dei premi di produttività resta uno degli strumenti più rilevanti per aumentare il netto percepito dai dipendenti.

Restano però diversi elementi che ridimensionano il quadro disegnato dal Dipartimento.

Il primo riguarda i requisiti selettivi. Alcuni benefici sono legati a condizioni precise. Gli incrementi retributivi stimati per chi rinnova il contratto nazionale tra il 2024 e il 2026 non interessano tutti i lavoratori. Anche il bonus nascita da 1.000 euro richiede un ISEE inferiore a 40mila euro.

C’è poi il nodo dei benefit aziendali. Una quota consistente dei vantaggi ipotizzati dipende dalla scelta del datore di lavoro di riconoscere buoni pasto, contributi per l’affitto o rimborsi spese. Nelle simulazioni considerate dal Governo, le aziende erogano fino a 2.000 euro di fringe benefit alla lavoratrice madre e 1.000 euro al partner.

Si tratta di importi possibili secondo la normativa vigente, ma non automatici. Le somme vengono riconosciute solo dalle imprese che scelgono di attivare questi strumenti di welfare aziendale.

Anche il premio di produttività utilizzato nelle simulazioni appare difficilmente generalizzabile. Il caso teorico considera un premio da 5.000 euro, tassato con imposta sostitutiva all’1%, grazie alle misure introdotte dal Governo. A regime, l’aliquota sarebbe del 10%.

Per ottenere questo vantaggio servono però accordi aziendali specifici e incrementi documentati di produttività o redditività. Non tutte le imprese adottano questi strumenti, soprattutto nelle piccole realtà produttive.

Il quadro cambia ancora se si osserva il mercato del lavoro femminile. Le simulazioni ipotizzano una lavoratrice che mantiene pienamente il rapporto occupazionale anche dopo una nascita. Una situazione non sempre scontata. Secondo i dati citati nello studio, una donna under 35 su quattro lascia il lavoro dopo la maternità.

Le misure fiscali e contributive introdotte negli ultimi anni hanno ampliato la rete di agevolazioni per redditi medio-bassi e famiglie con figli. La distanza tra benefici teorici e vantaggi realmente accessibili resta però legata alle condizioni lavorative concrete, alla presenza di welfare aziendale e alla stabilità occupazionale.