Un arresto e tre segnalazioni per possesso di stupefacenti. È il bilancio dei controlli antidroga eseguiti nelle ultime ore dai Carabinieri della Compagnia di Modica nel territorio di Pozzallo, con verifiche concentrate soprattutto nelle zone della movida cittadina. L’attività, disposta dal Comando Provinciale di Ragusa, ha coinvolto i militari della Stazione di Pozzallo, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica e il Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Secondo quanto ricostruito dai militari, durante uno dei controlli in piazza un 28enne pozzallese avrebbe mostrato un atteggiamento giudicato sospetto, attirando anche l’attenzione del cane antidroga impiegato nel servizio.

I Carabinieri lo hanno fermato poco dopo mentre tentava di allontanarsi rapidamente dalla zona controllata.

Durante la perquisizione sarebbero stati trovati circa 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza e circa 150 euro in contanti, considerati dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato accompagnato negli uffici della Stazione Carabinieri di Pozzallo e successivamente posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

L’operazione ha interessato anche altri tre giovani del posto, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, trovati complessivamente in possesso di circa 30 grammi di hashish. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Ragusa come assuntori di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I controlli proseguono anche nelle altre aree della fascia costiera iblea, con particolare attenzione ai punti di maggiore aggregazione serale e alle zone frequentate dai più giovani.

Come previsto dalla legge, tutte le contestazioni dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento giudiziario e nel contraddittorio tra le parti.