Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle ore 10, poco prima del viadotto Nino Avola a Modica. Secondo le prime informazioni si è trattato di un incidente autonomo. Una BMW è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento. Il veicolo stava percorrendo la zona del viadotto quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo.

La vettura ha terminato la corsa fuori dalla carreggiata, finendo in un’area adiacente alla strada. L’auto è rimasta incastrata tra il guardrail e un albero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilievi.