Prende il via il percorso operativo del nuovo bonus bollette destinato alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. La misura, disciplinata dalla delibera ARERA 238/2026/R/EEL del 2 luglio 2026, introduce un contributo straordinario volontario sulla bolletta dell’energia elettrica per il biennio 2026-2027. I primi sconti potranno essere applicati a partire dalle fatture di agosto, ma la loro erogazione dipenderà dall’adesione dei singoli venditori di energia.

Il provvedimento è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE superiore a 9.796 euro e non oltre i 25.000 euro, cioè a una fascia esclusa dal tradizionale bonus sociale. Possono beneficiarne i clienti domestici residenti titolari di una fornitura elettrica attiva, a condizione che rispettino specifici requisiti di consumo. In particolare, i consumi registrati nel primo bimestre dell’anno devono essere pari o inferiori a 0,5 MWh, mentre quelli dei dodici mesi precedenti non devono superare i 3 MWh. Per le utenze attivate dopo il 1° gennaio, il riferimento è il primo bimestre di fornitura, purché l’attivazione sia avvenuta entro il 31 maggio.

L’importo del contributo non sarà uguale per tutti. Il valore verrà infatti calcolato sulla base della componente PE, cioè il prezzo dell’energia previsto dal servizio di maggior tutela applicato ai consumi del primo bimestre dell’anno. In ogni caso, il tetto massimo dello sconto è fissato a 60 euro.

Una delle principali differenze rispetto al bonus sociale riguarda le modalità di applicazione. I cittadini non dovranno presentare alcuna domanda: sarà l’INPS a trasmettere ad ARERA, attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico, gli elenchi dei nuclei familiari in possesso dei requisiti. Lo sconto verrà quindi applicato automaticamente nella prima bolletta utile, purché il proprio fornitore abbia aderito all’iniziativa.

L’adesione dei venditori di energia, infatti, non è obbligatoria. Tra il 15 luglio e il 31 agosto di ciascuno degli anni 2026 e 2027 gli operatori dovranno comunicare ad ARERA la decisione di partecipare o meno al programma. Chi aderirà sarà tenuto a riconoscere il contributo a tutti i clienti che soddisfano i requisiti previsti e riceverà dall’Autorità un “bollino di qualità”, utilizzabile nelle proprie comunicazioni commerciali.

L’operazione sarà gestita in più fasi. Nel mese di luglio l’INPS invierà i dati relativi alle Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate tra gennaio e giugno 2026. Successivamente, da agosto 2026 fino a gennaio 2028, verranno trasmessi ogni mese i nuovi ISEE elaborati nel periodo precedente. Di conseguenza, anche i tempi di riconoscimento dello sconto varieranno in base alla data di attestazione dell’ISEE, oltre che alla scelta del proprio venditore di aderire all’iniziativa.

La misura è stata introdotta dal Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21 e rappresenta un sostegno rivolto a quella fascia di famiglie che non rientra tra i beneficiari del bonus sociale ma che presenta comunque un indicatore ISEE fino a 25.000 euro. L’obiettivo è offrire un contributo sulle spese per l’energia elettrica attraverso uno sconto diretto in bolletta, senza richiedere ulteriori adempimenti ai cittadini aventi diritto.