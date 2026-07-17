Forza Italia avvia una riorganizzazione della propria struttura in provincia di Caltanissetta e definisce un nuovo assetto interno con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nei comuni del territorio. La decisione è stata illustrata durante un incontro svoltosi all’Hotel Ventura, dove il commissario regionale Nino Minardo ha riunito eletti, amministratori e dirigenti provinciali per presentare il nuovo modello organizzativo che accompagnerà il partito verso il congresso provinciale.

La novità principale riguarda l’istituzione di tre organismi distinti, ciascuno con compiti specifici: un’assemblea provinciale, un direttivo e un esecutivo. Secondo quanto comunicato nel corso della riunione, la scelta punta a separare i momenti di confronto politico da quelli decisionali e organizzativi, coinvolgendo sia gli amministratori locali sia la classe dirigente del partito.

L’assemblea provinciale rappresenterà l’organismo più ampio. Ne faranno parte gli eletti, gli amministratori locali e i dirigenti di Forza Italia presenti nel territorio nisseno. La presidenza sarà affidata a Walter Tesauro, presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Il direttivo provinciale sarà invece composto dai sindaci, dai segretari cittadini, dalla deputata regionale Rosa Cirrone Cipolla, dallo stesso Tesauro e da alcuni esponenti storici del partito, tra cui l’ex deputato regionale Rudi Maira e l’ex sindaco di Gela Lucio Greco. L’organismo avrà il compito di mantenere il raccordo tra i diversi livelli territoriali e la dirigenza provinciale.

La guida politica e operativa sarà affidata all’esecutivo, formato dalla deputata regionale Rosa Cirrone Cipolla, da Walter Tesauro e dai consiglieri provinciali Gianluca Miccichè, Salvatore Sardella e Rosario Sorce. Il coordinamento dell’organismo sarà affidato alla stessa Cirrone Cipolla.

Nei tre organismi entreranno di diritto anche i rappresentanti delle articolazioni del partito dedicate ai giovani, alle donne e ai seniores: Marcello Mirisola, responsabile provinciale di Forza Italia Giovani; Nadia Gnoffo, responsabile provinciale di Azzurro Donna; e Lillo Giardini, responsabile provinciale di Forza Italia Seniores.

Nel corso dell’incontro Minardo ha spiegato che la riorganizzazione vuole rafforzare il radicamento del partito sul territorio e favorire una maggiore partecipazione interna. Il commissario regionale ha sottolineato che il nuovo assetto dovrà accompagnare il percorso verso il congresso provinciale, mantenendo un collegamento costante con la struttura regionale di Forza Italia.

Tra i passaggi dell’intervento anche un riferimento all’ex ministro Totò Cardinale, che Minardo ha ringraziato pubblicamente per il sostegno e il contributo offerto nella fase di rilancio dell’organizzazione provinciale.

Guardando ai prossimi appuntamenti politici, il commissario regionale ha indicato come obiettivo quello di consolidare la presenza del partito nei comuni della provincia e arrivare alle future elezioni regionali con una struttura unitaria. Nelle dichiarazioni rese durante la riunione ha inoltre ribadito l’intenzione di confermare, nel collegio di Caltanissetta, la presenza di un rappresentante di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana.