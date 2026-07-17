Maria Grazia Di Francesco, CEO e fondatrice di Casa Grazia, azienda vitivinicola e olivicola nata nel cuore della Riserva Naturale del Lago Biviere di Gela, è stata insignita del premio “Timone Rosa”, riconoscimento istituito dal Club Nautico Gela per valorizzare le donne che contribuiscono con il proprio lavoro allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

La cerimonia di consegna si è svolta l’11 luglio sulla terrazza sul mare del Club Nautico Gela, in occasione della tradizionale serata di gala dello storico sodalizio cittadino. Alla manifestazione hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e numerosi soci e ospiti.

Il “Timone Rosa” è alla sua prima edizione ed è stato ideato dalla presidente del Club Nautico Gela, Savina Catalano, prima donna a guidare l’associazione fondata 58 anni fa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riconoscere il valore di figure femminili che si distinguono per competenza, responsabilità e capacità di innovare, diventando punti di riferimento per la comunità.

Nel conferire il premio a Maria Grazia Di Francesco, gli organizzatori hanno evidenziato il suo percorso imprenditoriale, definendolo un esempio di imprenditoria femminile capace di coniugare innovazione, valorizzazione del territorio e promozione delle eccellenze siciliane. Un riconoscimento che richiama il lavoro svolto da Casa Grazia nella tutela dell’area del Lago Biviere e nella diffusione dell’identità vitivinicola siciliana sui mercati nazionali e internazionali.

Nel suo intervento, l’imprenditrice ha espresso particolare emozione per un premio ricevuto nella città in cui è nata e dove ha scelto di sviluppare la propria attività. Ha ricordato il legame con Gela e con la sua famiglia, sottolineando come il riconoscimento rappresenti anche il lavoro condiviso con tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda e alla valorizzazione del territorio attraverso la produzione di vini e oli.

Il simbolo scelto per il premio, il timone, richiama la capacità di mantenere la rotta anche nei momenti di difficoltà, guidando con responsabilità la propria impresa e contribuendo alla crescita della comunità.

Secondo la presidente Savina Catalano, il “Timone Rosa” vuole rendere omaggio a donne che, spesso lontano dai riflettori, rappresentano esempi di forza, competenza e responsabilità, offrendo un riferimento concreto anche alle nuove generazioni.

Nel corso della stessa serata sono state premiate anche Valentina Melfa, imprenditrice e amministratore unico di MEIC Costruzioni, realtà attiva nel settore delle infrastrutture energetiche, e Roberta Incardona, divulgatrice e vicepresidente dell’associazione Banco Digitale, impegnata nella promozione della cultura digitale e della genitorialità consapevole.